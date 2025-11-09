Глава МИД Франции раскритиковал США за действия в Латинской Америке

Официальный Париж считает нарушением международного права удары США по гражданским судам, которые американские спецслужбы без суда и следствия обвиняют в наркоторговле. Об этом глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил в интервью Le Journal du Dimanche.

Барро заявил, что Франция встревожена ситуацией в регионе. Он раскритиковал американские удары по предполагаемым наркоторговцам в Карибском море и Тихом океане. Этими ударами Вашингтон нарушал международное и морское право, отметил министр.

По его словам, Франция также задействует военных против наркоторговцев, но не топит подозрительные суда, а задерживает их. При этом ведется сотрудничество с иностранными силовиками.

Le Journal du Dimanche пишет, что «кокаин — наркотик элит — расширяет свою хватку». Жан-Ноэль Барро, находясь в турне по Южной Америке, провел множество дипломатических встреч, чтобы «создать обширный план по борьбе с кокаином непосредственно в латиноамериканских странах-производителях и странах-экспортерах».

Этой осенью военные США неоднократно наносили удары по гражданским катерам и лодкам у берегов Венесуэлы, оправдывая это борьбой с перевозчиками наркотиков.