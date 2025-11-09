В базу «Миротворца» внесли троих двухлетних детей

В базу экстремистского украинского сайта «Миротворец» внесли личные данные трех двухлетних детей. Об этом сообщает ТАСС.

По его данным, в список вошли трое детей 2023 года рождения. Их включили в базу за «сознательное нарушение государственной границы» и «покушение на территориальную целостность и суверенитет» Украины.

По последним данным, в списке базы «Миротворец» числятся 25 детей 2022 и 2023 годов рождения.

До этого в базу «Миротворца» попала российская исполнительница Викторию Лысюк, известная под псевдонимом Мэйби Бэйби. Причиной стала отправка певицей гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции (СВО).