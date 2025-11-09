CNN: Трамп заснул во время встречи в Овальном кабинете

Противники президента США Дональда Трампа снова усомнились в его работоспособности после того, как в сети появились фотографии, на которых он запечатлен с закрытыми глазами во время встречи в Овальном кабинете. Об этом сообщает CNN.

По данным канала, временами казалось, что Трампу трудно держать глаза открытыми. Пресс-служба губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома даже сопроводила снимки подписью «Сонливый Дон вернулся».

В Белом доме заявили, что президент не спал. Представители администрации подчеркнули, что во время встречи Трамп активно говорил и отвечал на вопросы журналистов.

CNN напомнило, что разговоры о состоянии здоровья американского лидера продолжаются с момента его вступления в должность. Ранее Трамп рассказывал, что проходил МРТ в рамках медосмотра, не раскрывая причин, а этим летом стало известно о его хронической венозной недостаточности.

Соратники Дональда Трампа обеспокоены заметным ухудшением его когнитивных способностей: в Белом доме считают, что республиканец утратил свою способность «читать аудиторию», заявил журналист Сеймур Херш.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, ссылаясь на источник, заявил, что у президента США появились проблемы с ментальным здоровьем. В частности, у американского лидера начались возрастные изменения психики.