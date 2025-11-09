Владимира Зеленского дергает за нитки не президент США Дональд Трамп, а враждебное ему «глубинное государство», поэтому у американского лидера попросту связаны руки, и он не может заставить Киев пойти на мир.

Такое мнение в интервью изданию News.ru высказал политолог-американист Константин Блохин.

«Зеленский как бы марионетка, но в руках глубинного государства, а не в руках Трампа, который как бы противостоит этому глубинному государству. То есть одна часть элиты на самом деле управляет Зеленским, и она связана с либерально-демократической политической силой», — объяснил эксперт.

По его словам, именно поэтому возможности Трампа по давлению на Киев сильно ограничены — к власти Зеленского приводили совсем другие силы.

Зеленский подставил Трампа: президент США впал в истерику

Этот экспертный разбор объясняет трудности, на которые ранее указал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он в своем интервью предположил, что США столкнулись с проблемами, пытаясь убедить Зеленского не мешать мирному урегулированию, а Лондон и Брюссель и вовсе толкают Вашингтон в «партию войны».

При этом Блохин считает, что и сам Трамп не будет «разбиваться ради России», чтобы заставить Европу отказаться от поддержки Украины.