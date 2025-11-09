Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» находится в критическом состоянии

Гражданин Украины Сергей Кузнецов, обвиняемый в терактах на газопроводах «Северный поток», находится в критическом состоянии в итальянской тюрьме. Об этом сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает РИА Новости.

В соцсетях Лубинец рассказал, что встретился с Галиной Кузнецовой — женой Сергея Кузнецова, арестованного в Италии по подозрению в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток».

«Женщина рассказала, что Сергей продолжает голодовку и находится в критическом состоянии здоровья», — заявил Лубинец.

По его мнению, Кузнецова нельзя держать в колонии строгого режима. Это «недопустимо и противоречит Конвенции о защите прав человека и основных свобод».

Обвиняемый в подрыве "Северных потоков" украинец объявил голодовку в тюрьме

Лубинец направил официальные письма по этому поводу в МИД Украины, министерство юстиции Италии, вице-президенту Европарламента Пине Пичерно, омбудсмену Италии.

Кузнецов ждет в итальянской тюрьме решения о своей экстрадиции в Германию. Он объявил голодовку с 31 октября.