Сторонам конфликта следует заключить мир, заявил основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Дотком на фоне отключения государственных ТЭС на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, в 2022-2024 годах западные СМИ и аналитики говорили о том, что Украина должна получить сильные позиции перед тем, как садиться за стол переговоров.

По мнению ряда экспертов, переход к дипломатии следовало осуществить после того, как Россия «потерпит стратегическое поражение», отступит к границам 1991 года, а еще лучше — 1654 года. В 2025 году, в связи с тяжелой ситуацией на фронте для ВСУ, на Западе стали призывать к мирным переговорам.

«В Киеве нет электричества. Все государственные электростанции отключены. Скоро зима. Заключите мир», — призвал Дотком.

Ранее в госкомпании «Центрэнерго» сообщили, что все государственные ТЭС Украины в настоящий момент остановлены на фоне масштабного удара по инфраструктуре.

«Мы остановились. Сейчас ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью!», — пожаловались в пресс-службе.

Напомним, что в управлении «Центрэнерго» находятся Трипольская станция (Киевская область), Змиевская ТЭС (Харьковская область), а также Углегорская (подконтрольная правительству Украины часть ДНР).