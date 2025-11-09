Стало известно о «прослойке» сторонников ядерного оружия на Украине

После развала СССР Киев заявил о безъядерном статусе, однако в республике «возникла прослойка людей», которые не хотели отказываться от ядерного оружия. Тогда и возникла идея Будапештского меморандума. Об этом заявил член Совета Пагуошского движения ученых, чрезвычайный и полномочный посол Сергей Бацанов, передает РБК.

Бацанов рассказал, что после 1991 года украинские деятели вначале заявили об обязательствах не иметь ядерного оружия, затем поставили вопрос о деньгах за отказ от ядерного оружия, о компенсациях и гарантиях.

«У меня тогда оставались друзья в украинской дипломатии, и я спрашивал их: «Что вы еще хотите? Вы же и там обязались, и здесь обязались». Они отвечали: «Да, мы все обещали. Но у нас возникла прослойка людей, которые от ядерного оружия отказываться не хотят. И мы хотели бы им глотку заткнуть еще какими-то обязательствами по отношению к Украине», — отметил Бацанов.

По его словам, такие обязательства были закреплены в 1994 году в Будапештском меморандуме.

Бацанов также отметил, что на Украине находилась часть военного ядерно-промышленного комплекса СССР. Однако ученых и специалистов, способных обслуживать комплекс, не было. Тогда украинские политики начали пытаться переманить специалистов из России с помощью «ходоков». Также предпринимались попытки «позаимствовать какие-то технологии».

«Это было очень тревожным звоночком. Все это делалось якобы без санкции руководства Украины, на личной основе. Уже тогда создалась какая-то прослойка в руководящих кругах, которая стала обдумывать пути обзаведения ядерным оружием», — сказал Бацанов.

Ранее в Кремле напомнили о возможностях Киева по созданию так называемой «грязной бомбы».