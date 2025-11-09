На Западе раскритиковали Рютте за высказывание о России

Генсеку Североатлантического альянса Марку Рютте следует прекратить поставки оружия Украине во избежание ядерной войны, заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Об этом пишет РИА Новости.

В субботу, 8 ноября, глава НАТО обвинил Россию в использовании «опасной и безрассудной ядерной риторики».

«Рютте должен прекратить отправлять оружие на Украину, если он действительно обеспокоен ядерной войной. НАТО должна прекратить расширение на Украину, если мы не хотим оказаться в ядерной войне», — отметил Мема.

Политик заметил, что Рютте якобы озабочен ядерной риторикой России. Вместе с тем, генсек не посчитал нужным сделать выговор главе МО Бельгии Тео Франкену за его угрозы «стереть Москву с лица земли».

Ранее Мема сообщил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявлением о конфликте на Украине приблизил ядерную войну.

По его словам, Европа никогда не была так близка к ядерному конфликту. Он добавил, что противостояние на Украине выходит из-под контроля.