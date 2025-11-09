Белоруссия надеется, что Литва возобновит работу автомобильных пунктов

В Министерстве иностранных дел Белоруссии выразили надежду на то, что Литва восстановит нормальную работу автомобильных пунктов пропуска на границе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минске также рассчитывают на возвращение конструктивных отношений с Вильнюсом.

В министерстве подчеркнули, что призывают литовские власти отменить принятое решение и возобновить работу погранпереходов для граждан, транспорта и грузов.

Кроме того, в ведомстве заявили, что Литва вводит в заблуждение своих перевозчиков, перекладывая ответственность за сложившуюся ситуацию на Белоруссию. В МИД отметили, что с удивлением восприняли подобные заявления, говорится на сайте ведомства.

Литва закрыла границу с Белоруссией в конце октября на один месяц. Причиной такого решения стали белорусские метеозонды с контрабандой, которые проникали на литовскую территорию.

Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Вашингтон требовал от Минска извиниться перед Вильнюсом за запуск метеозондов, которые нарушили воздушное пространство Литвы.

Минск также отказал Вильнюсу в просьбе пропустить в Литву застрявшие в республике литовские фуры через КПП в районном центре Шальчининкай.