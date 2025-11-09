Байден назвал идеальный символ президентства Трампа

Бывший президент США Джо Байден резко раскритиковал действующего американского лидера Дональда Трампа, обвинив его в намерении разрушить страну. Его слова с мероприятия Демократической партии США приводит CNN.

Байден заявил, что Трамп «разрушил» демократию США и собирается «разрушить страну». В то же время он отметил, что «не мог представить, что это будет буквально разрушение», имея в виду снос восточного крыла Белого дома для строительства бального зала. Экс-президент США назвал разрушенное крыло здания – «идеальным символом» президентства Трампа.

«Трамп нанес удар не только по дому народа, но и по Конституции, верховенству закона, самой нашей демократии. <…> Теперь он говорит, что мы находимся, цитирую, «в золотом веке». Единственное золото – это то, что он вешает на каминную полку», – сказал Байден.

В августе президент США Дональд Трамп в интервью поделился планами масштабной реконструкции Белого дома стоимостью $200 млн. Речь шла о бальном зале, который политик собирается построить на месте восточного крыла. Глава государства утверждал, что проект станет «его подарком стране» и будет финансироваться за счет его собственных средств и частных пожертвований.

Восточное крыло Белого дома построено в 1902 году и неоднократно обновлялось. Традиционно здесь находились помещения первой леди и ее команды, тогда как президент и его аппарат работают в западной части резиденции.