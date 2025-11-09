Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович опубликовал в соцсетях пост с предупреждением для Владимира Зеленского, чтобы он даже не думал трогать нефтепровод «Дружбу» после отключения ТЭС на Украине.

Он отметил, что после возникновения проблем с энергетикой на Украине, вероятно, Венгрии придётся поставлять ещё больше электричества киевскому режиму, поэтому Зеленскому лучше не проявлять агрессии к интересам страны.

«Лучше бы для Зеленского, чтобы с «Дружбой» ничего не произошло», — пригрозил он в своём посте в X.

Все государственные ТЭС Украины остановлены, генерации ноль

Ранее в субботу на Украине заявили об остановке работы всех ТЭС государственной компании «Центрэнерго».