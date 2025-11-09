Враг Орбана пообещал кардинальные меры после прихода к власти в Венгрии

Венгерский депутат Петер Мадьяр, глава лидирующей в опросах партии, заявил, что выполнит международные обязательства Венгрии для вступления в еврозону, если станет премьер-министром.

Его слова приводят иностранные СМИ.

«Петер Мадьяр, чья молодая партия „Тиса“ уверенно лидирует в опросах общественного мнения перед апрельскими парламентскими выборами, что если он станет премьер-министром, его правительство выполнит международные обязательства Венгрии, в том числе по вступлению в еврозону», — указано в материале газеты Financial Times. Она приводит слова депутата.

В начале ноября оппозиционная партия «Тиса» стала жертвой кибератаки. Об этом заявлял сам Петер Мадьяр. По его словам, в результате атаки были украдены личные данные сторонников партии из приложения. Об этом сообщало издание «Ридус».