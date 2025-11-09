На Филиппинах более 100 тыс. человек эвакуировали из-за тайфуна "Фунг-Вонг"

Филиппинские экстренные службы эвакуировали более 100 тыс. человек в восточных и северных регионах Филиппин из-за приближающегося супертайфуна "Фунг-Вонг". Об этом сообщило агентство Reuters.

Как ожидается, стихия обрушится на республику 9 ноября. Ожидается, что скорость ветра превысит 51 м/с с порывами до 64 м/с. Из-за погодных условий в стране отменено более 300 внутренних и международных рейсов.

Управление гражданской обороны республики ранее сообщило, что в результате удара тайфуна "Калмаэги" в центральной части Филиппин число погибших возросло до 224, пропавшими без вести числятся 109 человек. Всего в стране пострадали 526 человек, несколько сотен тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Президент Филиппин Фердинанд Маркос - младший объявил о введении в республике режима чрезвычайного положения.