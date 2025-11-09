Кнайсль сообщила о сильном украинском лобби в Конгрессе США

Не стоит недооценивать влияние украинского лобби в американском Конгрессе на позицию Соединенных Штатов в вопросе урегулирования конфликта. Об этом рассказала экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль, пишет РИА Новости.
Кнайсль объяснила, что администрация может поменяться, но остаются члены Конгресса. И в этом месте очень сильно украинское лобби, добавила она.
Ранее Карин Кнайсль заявила, что лучшим результатом переговоров российской и американской делегаций стал бы проект надежного двустороннего соглашения о торговле между Москвой и Вашингтоном.
В октябре президент Штатов Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин провели двухчасовой телефонный разговор. Глава Белого дома отметил, что в ходе диалога был достигнут «большой прогресс».