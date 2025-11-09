Граница в несколько кликов: как Китай упростил визовые правила для россиян

Как Китай упростил визовые правила для жителей РФ С ноября 2025 года обязательное заполнение бумажных бланков при пересечении границы с Китаем уходит в прошлое.

Основным способом оформления стала E-карта, доступная для заполнения через несколько цифровых каналов. Путешественники могут заполнить ее заранее на официальном сайте Иммиграционной администрации КНР или напрямую через популярные приложения WeChat и Alipay, установленные практически у каждого гостя страны.

Процесс заполнения интуитивно понятен и требует внесения стандартных данных: информация из загранпаспорта, сведения о маршруте и целях поездки. После проверки данных система генерирует цифровое подтверждение, которое достаточно предъявить на пограничном контроле. QR-код с заполненной формой также можно отсканировать с экрана мобильного устройства. Для тех, кто по каким-либо причинам не смог заполнить форму онлайн, предусмотрены гибридные решения.

На всех ключевых пунктах пропуска, включая аэропорты, железнодорожные и автомобильные переходы, установлены специальные терминалы. С их помощью или же путем сканирования QR-кода, размещенного в зоне контроля, можно оперативно заполнить электронную анкету прямо на месте. Классические бумажные бланки сохраняются как резервный, «аварийный» вариант на случай технических сбоев.

Эксперты туриндустрии единогласно прогнозируют, что цифровизация въезда станет дополнительным стимулом для роста турпотока, который и так демонстрирует уверенную положительную динамику после введения безвизового группового обмена. По предварительным оценкам, в первом квартале 2026 года количество российских туристов в КНР может вырасти на 60–80 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В какой сезон лучше всего поехать в Китай Специалисты отрасли, опираясь на климатические особенности и сезонность внутреннего туризма в КНР, сформировали рекомендации по выбору оптимального времени для путешествия. Абсолютным лидером по совокупности комфорта считаются два временных отрезка: апрель-май и сентябрь-октябрь.

Это так называемое бархатное межсезонье, когда капризная летняя жара уже отступила или еще не наступила, а проливные дожди не успели испортить впечатление от осмотра достопримечательностей. Температурный фон в большинстве регионов, включая Пекин, Шанхай и Сиань, держится в комфортных пределах +18 до +25 °C.

Именно в этот период природа раскрывается во всей красе: весеннее цветение сакуры и магнолий сменяется осенним фейерверком красных кленов в пекинских парках и золотых листьев гинкго в Запретном городе. Ноябрь, несмотря на некоторое похолодание в северных провинциях, является отличным выбором для путешествий на юг страны. В субтропических регионах, таких как Гуанси (Гуйлинь), Гуандун (Гуанчжоу, Шэньчжэнь) и остров Хайнань, царит мягкая и солнечная погода с температурами +22 до +28 °C, идеально подходящая для пляжного отдыха и экскурсий. Зимние месяцы (декабрь-февраль) – это время контрастов. На севере, в Харбине, стартует грандиозный Фестиваль льда и снега, привлекающий миллионы зрителей со всего мира.

В это же время на горнолыжных курортах провинции Хэйлунцзян (Ябули) в разгаре сезон. Провинция Юньнань (Куньмин, Лицзян) предлагает мягкую и сухую зиму с дневными температурами около +15 °C, что идеально для треккинга и знакомства с культурой малых народностей. Главный совет от туроператоров – по возможности избегать периодов общенациональных праздников в Китае, таких как Неделя золотого октября (начало месяца) и китайский Новый год (даты плавающие, январь-февраль).

В это время многомиллионные потоки внутренних туристов создают невероятную нагрузку на транспортную систему и объекты инфраструктуры, что приводит к очередям и резкому росту цен. Таким образом, сочетание технологических новшеств на границе и грамотного планирования поездки открывает перед российскими туристами новые, комфортные возможности для знакомства с бесконечно разнообразным Китаем в любое время года. Рекомендуем также прочитать на «ФедералПресс» о том, что российским туристам открыли оплату по QR-кодам в Китае.