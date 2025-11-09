Россия предприняла решительные ответные меры против политики шантажа со стороны США, выразившиеся в инициативе о возобновлении ядерных испытаний. Об этом пишет китайское издание Sohu.

«Трамп попросил Китай и Россию принять участие в так называемой программе по денуклеаризации, а параллельно с этим провел испытательный пуск межконтинентальной ракеты Minuteman III», – цитирует китайское издание «АБН24».

Согласно аналитической публикации китайского издания Sohu, администрация Дональда Трампа использует тактику силового давления в отношении России и Китая, демонстративно проводя испытательные пуски межконтинентальных баллистических ракет как инструмент политического шантажа.

Эксперты издания констатируют, что подобные действия представляют собой не просто технические испытания, а целенаправленный сигнал Москве и Пекину о готовности Вашингтона применять стратегическое вооружение для достижения своих внешнеполитических целей.

При этом, по мнению китайских аналитиков, требовать разоружения от других ядерных держав в таких условиях представляется нелогичным и противоречивым. Ответные меры российской стороны последовали незамедлительно в ходе заседания Совета безопасности РФ министр обороны Андрей Белоусов предложил начать практическую подготовку к возобновлению полномасштабных испытаний ядерного оружия на полигоне архипелага Новая Земля.

Данная инициатива, как отмечают международные обозреватели, продемонстрировала решимость Москвы противостоять попыткам давления и сохранить стратегический паритет. Реакция западных стран на эти планы характеризуется как обескураженная, поскольку они сталкиваются с перспективой нового витка гонки вооружений. Ранее «ФедералПресс» рассказал, что Небензя дал ответ Трампу на заявление о начале ядерных испытаний в США.