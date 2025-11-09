Нуньес потребовал усилить безопасность перед годовщиной терактов в Париже

Глава МВД Франции Лоран Нуньес направил письмо различным органам власти, в котором потребовал усилить меры безопасности в преддверии памятных мероприятий в связи с годовщиной дня терактов в Париже 13 ноября. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на документ.

© Газета.Ru

По словам министра, причиной усиления мер безопасности стал высокий уровень террористической угрозы, сохраняющийся во Франции. Глава МВД призвал уделить особое внимание защите концертных залов и мест проведения массовых мероприятий.

"Вы будете уделять особое внимание любым попыткам иностранного вмешательства, которые могли бы попытаться воспользоваться организацией этих памятных мероприятий", - говорится в письме министра.

13 ноября 2015 года в Париже и коммуне Сен-Дени три группы террористов совершили скоординированную серию нападений. Так, у стадиона Stade de France произошел взрыв, в концертном зале "Батаклан" были захвачены заложники, а также атакованы кафе и рестораны. Ранения получили более 350 человек, еще 130 получили травмы, несовместимые с жизнью.