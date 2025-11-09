Столтенберг: вывод войск из Афганистана стал крупнейшим поражением НАТО

НАТО понесло крупнейшее поражение, когда страны - члены альянса решили вывести свои войска из Афганистана. Об этом в интервью газете The Sunday Times заявил бывший генеральный секретарь блока, министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг.

"Это крупнейшее поражение НАТО. Но я продолжаю считать, что покинуть Афганистан было правильным, хотя и болезненным решением, поскольку многие люди пострадали", - сказал экс-генсек.

Столтенберг добавил, что НАТО хотело обеспечить свободный и демократический мир в Афганистане. Однако реализация подобного плана путем использования военной силы оказалась слишком тяжелой, подчеркнул министр. В этом же интервью Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не начнет третью мировую войну с Россией из-за Украины.

По его словам, во время разговора с президентом республики Владимиром Зеленским в феврале 2022 года он заявил, что введение бесполетной зоны над страной невозможно, поскольку это могло бы привести к прямому военному столкновению с РФ.