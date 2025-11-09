Паром Seabridge после трехдневного простоя отправился обратно в Турцию

Паром «Трабзон — Сочи», который почти три дня ждал разрешения на вход в порт, отправился обратно в Турцию. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Пассажиры Seabridge выехали в Россию еще в среду, 5 ноября, в 21:30. Представители компании-перевозчика рассказали, что все документы были в порядке. В частности, составлен акт осмотра, судно было признано безопасным и прошло регистрацию в «Росморречфлоте».

По словам гендиректора «СВС шиппинг» Сергея Туркменяна, он думал, что пропуск будет оформлен на пару часов, однако спустя 29 — ответ пришел отрицательный. Причины не обосновали.

До этого сообщалось, что на турецком пароме начала заканчиваться еда.

Ранее власти Краснодарского края назвали запуск парома из Сочи в Трабзон преждевременным из-за нерешенных вопросов по обеспечению безопасности. В Ассоциации туроператоров России рассказали, что паром не получил разрешения на швартовку.