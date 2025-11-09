Талибы запретили женщинам без паранджи посещать госучреждения

В городе Герата талибы запретили женщинам посещать больницы и другие государственные учреждения без паранджи. Об этом сообщило агентство Khaama press.

"На прошлой неделе местные органы власти, дали указание больницам и сервисным центрам обеспечить обязательное ношение паранджи всеми женщинами - сотрудниками и посетителями", - говорится в материале.

Агентство добавило, что также женщин без паранджи запретили перевозить на автомобилях. В случае выявления нарушения водителям будет грозить штраф, отметили журналисты. В сентябре правительство Афганистана запретило женщинам в Кандагаре посещать мужчин-стоматологов.

По данным Al Arabiya, боевики "Талибана" выгнали женщин из стоматологических клиник по всему городу, отдав приказ не пускать их к врачам-мужчинам. До этого правительство страны изъяло из университетской программы Афганистана книги, написанные женщинами, а также запретило преподавание 18 предметов — включая те, где касаются темы о правах человека и сексуальных домогательствах.