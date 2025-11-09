Миллионы тонн российской нефти переправили в Австралию

С января 2023 года в Австралию могло попасть более 22 миллионов тонн очищенных нефтепродуктов из России. Их переправили через порт и потенциально продали местным компаниям. Об этом пишут британские СМИ.

«Австралия прекратила закупать топливо напрямую у России после 2022 года, но с 2023 года импортировала более трех млн тонн нефтепродуктов российского происхождения. С января 2023 года Австралия закупила почти четверть импортируемой нефтепродуктов из Сингапура», — пишет газета The Guardian.

По сведениями издания, анализ торговых данных Kpler показал, что с января 2023 года Сингапур получил из России более 22 миллионов тонн очищенных нефтепродуктов. Треть этих объемов ушла в универсальный терминал порта Джуронг, собственником которого частично является инвестиционный фонд Macquarie. В свою очередь, контрольный пакет акций терминала принадлежит Сингапуру.

Как сообщало URA.RU ранее, после введения санкций со стороны США некоторые страны сократили или прекратили закупку российской нефти и нефтепродуктов. Например, индийские государственные НПЗ отказались от покупки сырья из РФ. При этом Китай продолжает импортировать его в значительных объемах. В то же время появляются новые маршруты поставок.