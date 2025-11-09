Столтенберг назвал крупнейшее поражение НАТО

Вывод войск стран — членов НАТО из Афганистана стал крупнейшим поражением альянса. Такое мнение высказал бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью.

При этом он подчеркнул, что продолжает считать, что покинуть Афганистан было правильным, хотя и болезненным решением. За эти 20 лет в альянсе поняли, что строительство демократического общества путем использования военной силы — слишком тяжелый и амбициозный проект, сказал Столтенберг.

Американские войска и союзники по НАТО покинули Афганистан в мае 2021 года после решения, принятого президентом США Джо Байденом. Операция в стране длилась с осени 2001 года.