Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выражает обеспокоенность в связи с заявлениями России относительно ядерного оружия, однако, по замечанию члена финской партии «Альянс свободы» Армандо Мемы в социальной сети X, сам не отказывается от потенциальных угроз в адрес РФ. Одновременно с этим, альянс продолжает усиливать свое военное присутствие в государствах-членах ЕС.

«Рютте, видимо, обеспокоен ядерной риторикой Москвы. Похоже на то, что он забыл отчитать Министерство обороны Бельгии, заявившее, что якобы может уничтожить Россию ядерным оружием. Россия ведет экзистенциальную войну, и мы должны это понимать», – написал он.

Мема обратился к Рютте с советом: если его действительно беспокоит возможность ядерного конфликта, следует прекратить увеличение масштабов блока и финансирование украинского правительства. По мнению политика, в таком случае и поводов для подобных опасений не возникнет. Напоминаем, ранее стало известно о том, что новая российская подлодка «Хабаровск» создает серьезные проблемы для НАТО.