МИД Белоруссии: Литва хочет переложить ответственность за ситуацию на границе

Литовское руководство вводит в заблуждение своих перевозчиков, пытаясь переложить ответственность за ситуацию на границе на Минск. Об этом заявила пресс-служба белорусского Министерства иностранных дел.

«Хотим напомнить, что Беларусь никому и ничего не запрещала», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее советник литовского премьера Игнас Добровольскас сообщил, что литовское руководство намерено потребовать от Белоруссии компенсации убытков своих грузоперевозчиков, транспорт которых застрял в соседней стране после закрытия границы.

Политолог Александр Дудчак назвал «странным» заявление Литвы о намерении потребовать от Минска компенсации убытков своих грузоперевозчиков.