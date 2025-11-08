Скончался экс-ведущий программы Top Gear

Бывший ведущий британской передачи Top Gear Квентин Уилсон умер на 69-м году жизни. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на заявление семьи Уилсона.

"Квентина будет очень не хватать его семье, друзьям и всем, кто знал его лично и профессионально", - говорится в заявлении.

По словам семьи ведущего, он умер после непродолжительной борьбы с раком легких.

Уилсон родился 23 июля 1957 года в британском городе Лестер. Он присоединился к BBC и стал ведущим передачи Top Gear в 1991 году. Спустя 10 лет программа была отменена, после чего Уилсон принял участие в конкурирующей передаче Fifth Gear. Ведущий не стал возвращаться в Top Gear после ее возобновления в 2002 году.