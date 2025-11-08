СМИ рассказали, спасет ли Россия Нигерию от вторжения США

Президент Нигерии Бола Тинубу обязан предпринять экстренные меры против терроризма. Иначе произойдет вторжение США, которое не смогут предотвратить Россия и Китай. Об этом заявил глава Искупленной христианской церкви Бога (RCCG) Енох Адебойе, пишет Daily Trust.

© ТАСС/EPA

По мнению пастора, Тинубу должен дать руководителям силовых служб Нигерии строгий трехмесячный срок для ликвидации террористов и их спонсоров. Силовики должны выполнить работу или уйти в отставку.

«Сейчас не время распределять вину. Наш президент унаследовал эту проблему», — сказал Адебойе.

Он также призвал нигерийского президента «привлечь Дональда Трампа к 100-дневному дипломатическому окну» для решения проблем безопасности.

В Нигерии ответили на слова Трампа о готовности ввести войска в африканскую страну

Глава Церкви отметил, что Нигерия не может полагаться на защиту иностранных держав.

«Если Соединенные Штаты начнут военное вторжение, такие страны, как Китай, Россия или Британия, не придут на помощь Нигерии. Люди умирают. Гибнут невинные жизни. Лидеры должны действовать быстро, мудро и решительно», — сказал Адебойе.

Пастор добавил, что «мы не можем откладывать, действия должны немедленно следовать за словами».

Ранее сообщалось, что лидеры Нигерии и США договорились о срочной встрече.