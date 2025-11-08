Арабские страны оказались против восстановления сектора Газа на условиях США

Арабские страны выступили против восстановления сектора Газа на условиях США
Арабские страны выступили против восстановления сектора Газа на условиях США. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
«Арабские страны выступают против поддерживаемого США предложения о восстановлении «Нового сектора Газа» на контролируемой Израилем половине анклава, поскольку они опасаются, что это может привести к долгосрочному разделу палестинской территории», — говорится в публикации.
До этого сообщалось, что ХАМАС не стало гарантировать разоружение, которое предполагает план президента США Дональда Трампа о прекращении конфликта в Газе.
13 октября Трамп объявил об окончании конфликта в секторе Газа. При этом позднее он пригрозил тем, что ЦАХАЛ возобновит операцию в секторе Газа, если палестинское радикальное движение ХАМАС откажется разоружиться.
В день памяти жертв атаки 7 октября 2023 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о том, что Израиль не окончил борьбу и планирует ликвидировать ХАМАС. Он добавил, что победа будет определять жизнь израильтян на долгие годы.