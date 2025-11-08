Киселёв: Зеленского в случае побега в Польшу ждёт участь перебежчика Кузьминова
Владимира Зеленского в случае побега на территорию Польши ждёт участь угнавшего вертолёт предателя Максима Кузьминова.
Об этом РИА Новости сказал военный эксперт Виталий Киселёв.
Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор выразил предположение в эфире YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive, что Зеленский сбежит с Украины по приказу западных союзников после поражения.
Сенатор Владимир Джабаров заявил, что решение украинских властей сбежать в Польшу может закончиться выдачей Зеленского.