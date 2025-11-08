Трамп предложил срочно изменить систему здравоохранения США

Президент США Дональд Трамп Штатах предложил сенаторам от Республиканской партии отказаться от программы здравоохранения Obamacare. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

На фоне шатдауна Трамп заявил, что необходимо отказаться от программы, принятой еще при Обаме. Граждане должны оплачивать медицинские услуги самостоятельно, и Республиканская партия обязана им помочь в этом.

«Я рекомендую республиканцам в сенате направить сотни миллиардов долларов напрямую людям, чтобы они сами могли заплатить за медицинские услуги», — написал президент США.

По его словам, сейчас эти средства уходят «жадным страховым компаниям» на поддержание провальной системы здравоохранения Obamacare.

Obamacare — закон о доступном здравоохранении (Affordable Care Act, ACA), был принят в США в 2010 году с целью расширения доступа к медицинскому страхованию, улучшения качества медицинских услуг

Трамп утверждает, что Obamacare привел к значительному увеличению совокупных медицинских расходов для граждан.