Рубио поддержал решение Трампа не отправлять дипломатов на саммит G20

Газета.Ru

Государственный секретарь США Марко Рубио поприветствовал решение президента США Дональда Трампа не отправлять американских дипломатов на саммит «Большой двадцатки» (G20) в ЮАР. Об этом он написал в соцсети X.

Рубио поддержал решение Трампа не отправлять дипломатов на саммит G20
© Газета.ru
«Африканеры постоянно подвергаются жестокой расовой дискриминации со стороны правительства Южной Африки. Я приветствую решение президента не тратить деньги налогоплательщиков на отправку наших дипломатов на G20, пока это чудовищное насилие продолжается», — написал он.

Трамп заявил, что представители американского правительства не собираются посещать предстоящий саммит «Большой двадцатки» в ЮАР из-за нарушения прав белого населения.

До этого газета The Washington Post писала, что президент США намерен бойкотировать саммит из-за информации о том, что у белых жителей ЮАР правительство отбирает землю в соответствии с новым законом об экспроприации.