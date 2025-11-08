Все государственные ТЭС Украины остановлены, генерации ноль

Все государственные ТЭС Украины в настоящий момент остановлены на фоне масштабного удара по инфраструктуре. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкомпании «Центрэнерго».

© CC BY-SA 4.0 / Dmitri Tovstonog /

Причиной этого в пресс-службе назвали удары по украинской энергетической инфраструктуре.

«Мы остановились. Сейчас ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью!», — отметили в компании.

По словам энергетиков, ночная атака была едва ли не самой мощной за последние годы. В ней были задействованы десятки ракет и сотни дронов.

«Сегодня ночью, одновременно, противник бил по всей нашей генерации. Станции в огне», — уточнили в компании.

Напомним, что в управлении «Центрэнерго» находятся Трипольская станция (Киевская область), Змиевская ТЭС (Харьковская область), а также Углегорская (подконтрольная Киеву часть ДНР).

В Киеве произошел транспортный коллапс

Ранее депутат Верховной рады Сергей Нагорняк сообщил, что Трипольская тепловая электростанция, расположенная в Киевской области, была повреждена. По его словам, из-за этого крупные города могут остаться без отопления.