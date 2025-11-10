После серьезных повреждений сразу нескольких теплоэлектростанций и объектов энергосети на Украине в офисе Владимира Зеленского случилась паника из-за риска отключения электроэнергии, пишут местные СМИ.

Заявления компании «Центрэнерго» об остановке всех государственных теплоэлектростанций и отсутствии выработки электроэнергии спровоцировали настоящую истерику в офисе Владимира Зеленского, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Экономическая правда».

В материале говорится, что после публикации эмоционального сообщения «Центрэнерго», выполненного в стиле «все пропало», в офисе президента возникла острая реакция и представители ОП провели недипломатичный разговор с руководством госкомпании. В офис Зеленского позвонили и в резкой форме потребовали объяснить причины создания паники среди населения страны.

Издание уточняет, что в ночь на субботу были значительно повреждены три ключевые теплоэлектростанции: Змиевская, Трипольская и Приднестровская. Помимо этого, разрушены части объектов Укрэнерго и областных компаний, отвечающих за передачу и распределение электроэнергии по Украине. Также повреждения получила Кременчугская гидроэлектростанция.

Ранее национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что в связи с ухудшением ситуации в энергосистеме Украины в воскресенье запланированы массовые отключения электричества, которые затронут практически все регионы страны.

Все государственные ТЭС Украины остановлены, генерации ноль

Компания заявила, что причиной введения подобных ограничений стала сложная ситуация в энергосистеме. Киев уже погрузился в темноту из-за перебоев с электроснабжением.

Компания «Центрэнерго» полностью остановила работу всех государственных ТЭС, генерация оказалась нулевой.