Фицо поприветствовал слова Трампа, назвавшего Путина и Си Цзиньпина «серьезными людьми»

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире программы «Субботние диалоги» словацкого общественного вещателя STVR поприветствовал слова президента США Дональда Трампа, который назвал президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина «серьезными людьми, сильными и интеллигентными вождями, с которыми нельзя заигрывать и которых нужно воспринимать всерьез».

Глава словацкого правительства обратил внимание на то, что американский лидер внес новые элементы в мировую политику, которые он называет «бизнес-элементами». По словам Фицо, многие практические методы, которые обычно используется, Трамп совершенно не применяет, поэтому его заявления иногда могут стать сенсационными.

Премьер Словакии заявил, что он рад, что президент США сделал соответствующее высказывание о российском и китайском лидерах.

«Я с этими лидерами в течение этого года, если не ошибаюсь, встречался три раза», — указал политик.

Как заметил Фицо, Трамп везде, где видит возможность укрепить позиции США, реализует ее, и его политика прежде всего соответствует интересам Штатов. Словацкий премьер добавил, что американский лидер поступил верно, встретившись ранее с лидером КНДР Ким Чен Ыном, отметив, что такие встречи необходимы и в дальнейшем.