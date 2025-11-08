На Украине заявили о возвращении русского языка в школы

Популярность «мовы» на Украине падает, 24% учителей проводят уроки на русском языке, а 40% школьников используют его во время перемен. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на украинские СМИ.

СМИ пишут, что в учебных заведениях Киева происходит «серьезное снижение показателей применения украинского языка». Запрет на русский язык не соблюдается и ситуация становится «угрожающей».

При этом представитель Госслужбы качества образования Светлана Бабинец заявила, что «украинский доминирует в образовательном процессе», однако русский язык в нем также присутствует.

«Во время школьного перерыва 40% учеников и учениц общаются с одноклассниками большей частью на русском языке», — заявила Бабинец.

При этом 82% учителей, по ее данным, используют исключительно украинский язык.

Бабинец также отметила, что доля учеников, считающих украинский родным, уменьшилась за последний год с 71% до 64%. Среди родителей — с 79% до 71%.