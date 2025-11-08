Шона «Дидди» Комбса поймали за распитием алкоголя в тюрьме

Шон «Дидди» Комбс, отбывающий тюремный срок в федеральной колонии Форт-Дикс, как сообщается, снова оказался в центре внимания — на этот раз из-за алкоголя. По данным TMZ, 56-летний рэпер и музыкальный продюсер был уличён в употреблении самодельного спиртного, приготовленного прямо за решёткой.

© AP / TASS

Источники утверждают, что заключённый использовал простую рецептуру: сахар, газировку Fanta и яблоки, которые оставляют бродить около двух недель, пока не получится алкогольный напиток. Как сообщает издание, руководство тюрьмы сначала планировало перевести Комбса в другой блок, но позже решение отменили. Один из представителей администрации заявил журналистам, что «не располагает информацией» о данном инциденте.

Представитель Комбса, в свою очередь, рассказал журналистам, что музыкант «находится на первой неделе адаптации в Форт-Диксе, сосредоточен на себе и стремится становиться лучше каждый день». Он добавил: «Как и в случае с любым известным человеком в новой обстановке, вокруг него будут появляться слухи и преувеличенные истории — большинство из них неправдивы. Мы просим дать ему возможность спокойно работать над собой и пройти путь личных перемен с достоинством».

Ещё до вынесения приговора Комбс в письме судье Аруну Субраманиану утверждал, что «впервые за 25 лет полностью трезв».

«Я не могу изменить прошлое, но могу изменить будущее. Бог поместил меня сюда, чтобы преобразить. Я прохожу духовную перезагрузку, и этот путь требует времени и труда. Я горжусь тем, что работаю над собой как никогда раньше и намерен оставаться свободным от зависимостей, мирным и уравновешенным человеком», — писал он тогда.

Напомним, что 4 октября федеральный суд в Манхэттене приговорил рэпера к четырём годам и двум месяцам лишения свободы по обвинениям, связанным с организацией проституции. Кроме того, он обязан пройти программы реабилитации и заплатить штраф в размере $500 тысяч.

Сначала Комбс находился в следственном изоляторе Бруклина, а затем его перевели в Форт-Дикс, штат Нью-Джерси, где, по сообщениям очевидцев, он уже успел завести дружеские отношения с другими заключёнными. 3 ноября, находясь за решёткой, артист отметил свой 56-й день рождения. По данным журналистов, праздничное меню включало два варианта на выбор — фасоль или сырную пиццу.