«Где мое убежище?»: в США рассказали о панике в Финляндии из-за России

Граждане Финляндии вспомнили про обширную сеть бомбоубежищ в стране из-за страха перед войной с Россией.

Об этом говорится в статье американского издания The New York Times, выдержки из которой приводит РИА Новости.

Авторы публикации, в частности, отмечают, что Финляндия десятилетиями бурила пещеры в своих скальных породах.

«Теперь, когда Россия поднимает голову, нервные финны хотят знать: «Где мое убежище?», – резюмирует американское СМИ.

В Финляндии заявили о неготовности страны к войне с Россией

Как ранее писала «Свободная Пресса», журналисты The New York Times сообщили о крупном расколе в Германии из-за России.