Первый поезд из России прибыл в сухой порт Ирана

В сухой порт Априн неподалёку от Тегерана прибыл первый грузовой поезд из России, сообщили в российском торговом представительстве в Иране.

© Торгпредство России в Иране

«Данная отправка является важным этапом развития логистических сервисов по МТК «Север — Юг», — говорится в публикации.

Отмечается, что состав перевёз 62 сорокафутовых контейнеров. В них — сульфатная целлюлоза. Поезд преодолел путь от полигона Северной железной дороги до порта Ирана по восточному маршруту коридора.

Транзитное время составило 13 дней.

В июне в Москву прибыл первый за последние пять лет пассажирский поезд с вагоном из КНДР.