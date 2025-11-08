Литва намерена получить от Белоруссии компенсацию за закрытую ей самой границу

Литва намерена получить от Белоруссии компенсацию ущерба, который понесли автоперевозчики из-за закрытой межгосударственной границы. Об этом в субботу, 8 ноября, заявил советник литовского премьер-министра Игнас Доброволскас.

По словам чиновника, перевозчикам стоит уже сейчас начать собирать информацию о понесенных ими убытках, которые Вильнюс сможет взыскать с Минска после оценки возможности такой процедуры с правовой точки зрения.

— Рассматривается вопрос о долгосрочном ограничении перевозок белорусских железнодорожных грузов через территорию Литвы, — передает слова Доброволска срадио LRT.

Литва закрыла границу с Белоруссией в конце октября на один месяц. Причиной такого решения стали белорусские метеозонды с контрабандой, которые проникали на литовскую территорию.

Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Вашингтон требовал от Минска извиниться перед Вильнюсом за запуск метеозондов, которые нарушили воздушное пространство Литвы.

Минск также отказал Вильнюсу в просьбе пропустить в Литву застрявшие в республике литовские фуры через КПП в районном центре Шальчининкай.