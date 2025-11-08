Эрдоган: Пашинян и Алиев приближают прочный мир на Кавказе

Анкара приветствует усилия премьер-министра Армении Никола Пашиняна по укреплению мира на Кавказе, готова поддержать его инициативы, рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом пишет РИА Новости.

В начале августа 2025 года по итогам встречи Пашиняна с главой США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым была принята декларация о парафировании главами МИД республик согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами.

«Победа в Карабахе не только положила конец большой несправедливости, но и открыла двери для новой эры в нашем регионе. Она также изменила геополитический баланс в Азии и Европе», — отметил Эрдоган.

Глава Турции заметил, что в Анкаре рассматривают эту победу как веху на пути к прочному миру на Кавказе. Он добавил, что мир будет служить интересам как Азии, так и Европы.

По его мнению, благодаря конструктивной позиции Пашиняна и Алиева удастся закрепить победу «прочным соглашением в регионе».