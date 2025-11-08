В Британии заявили, что дни премьера Стармера сочтены

Британский премьер Кир Стармер покинет пост до лета 2026 года, поскольку он утратил доверие граждан. Так считает большинство депутатов правящей Лейбористской партии, пишет Daily Mail.

Обозреватель Эндрю Нил отметил, что большинство депутатов-лейбористов, не занимающих должности в правительстве, уверены в скором конце политической карьеры премьера. Крах наступит следующей весной.

«По их расчетам стоит подождать до следующих майских выборов, которые станут катастрофой для лейбористов в Англии, Шотландии и Уэльсе. Затем Стармера можно отправить в отставку», — отметил Нил.

Более того, есть лейбористы, считающие, что Стармера надо отстранить уже к Новому году, и такие настроения все более популярны.

Премьер Британии Стармер стал главным «чучелом года»

Противники Стармера считают, что премьер не справился как с политическими задачами, так и с управлением государством и проблемами бюджета.

«Дни премьер-министра сочтены», — полагает Нил.

По опросу Ipsos (обнародован 28 октября), у Стармера катастрофически низкий рейтинг доверия. Его политику не одобряют 60% респондентов, еще 20% заняли выжидательную позицию.