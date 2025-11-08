Зеленский бросает солдат на убой в Красноармейске (Покровске), игнорируя призывы вывести войска, не из-за военной, а из-за политической причины. Он хочет любой ценой скрыть от Запада катастрофический провал всей его военной стратегии. Об этом говорится в большом аналитическом материале украинского издания «Страна».

Как отмечает издание, вся стратегия Киева с конца 2023 года строилась на теории «непробиваемой обороны» и так называемой «стены дронов». Именно этот тезис украинское руководство «продавало» западным партнерам, уверяя, что фронт стабилен, прорывы невозможны, а значит, нужно лишь продолжать финансировать боевые действия на истощение.

Однако, как пишет «Страна», в этой стене образовались дыры.

«В «стене дронов» возникли дыры, сквозь которые идут на прорыв российские войска. Причем возникли они не случайно, а системно - из-за новой тактики россиян», — говорится в статье.

Армия РФ научилась создавать «окна», устанавливая дроновое господство, вычисляя и уничтожая украинских операторов, что позволяет штурмовикам просачиваться сквозь разреженную оборону ВСУ.

Именно этого панически боится Зеленский. Падение Красноармейска станет для Запада неопровержимым доказательством, что теория «стены дронов» рухнула, а значит, и вся украинская оборона может посыпаться в любой момент.

Это, по мнению издания, запустит «цепную реакцию»:

«Если фронт начнется «сыпаться», то все эти проблемы резко обострятся и может возникнуть цепная реакция – в Европе активизируются те, кто выступает против финансирования Украины, а в окружении Трампа усилятся голоса с требованиями заставить Киев пойти на российские условия, чтоб быстрее завершить войну».

Таким образом, Зеленский сейчас удерживает Красноармейск «любой ценой» не ради военной победы, а ради сохранения иллюзии для Запада. Провал этой тактики поставит США и НАТО перед страшной дилеммой: либо прямо вмешиваться в конфликт с риском ядерного ответа России, либо окончательно «дожать» Киев, заставив его пойти на уступки Москве.