Братислава не поддерживает идею Европейского союза использовать активы России для покрытия военных расходов Украины, рассказал журналистам премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Об этом пишет РИА Новости.

В 2022-2024 годах в США и Европе прошла дискуссия о возможном использовании суверенных активов России, замороженных на счетах западных банков, для помощи Киеву. В 2025 году, на фоне исчерпания фондов, а также жесткой позиции США, в ЕС снова подняли вопрос о конфискации российских средств.

«Словакия, пока я буду председателем правительства, не будет участвовать ни в каких юридических или финансовых механизмах, цель которых была бы конфискация замороженных активов и их использование в качестве военных расходов на Украине», — отметил Фицо.

Экономист объяснил, почему ЕС стоит вернуть России замороженные активы

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что позиция Венгрии насчёт идеи об использовании российских активов для финансирования Украины заключается в следующем: «не трогайте то, что не ваше».