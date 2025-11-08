Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует как можно скорее согласиться на условия России по территориальным уступкам для урегулирования конфликта. Таким мнением поделился ирландский журналист Чей Боуз на странице в соцсети Х.

По его словам, сегодня Украина «меньше, чем была вчера». Ни пяди территорий, которые Россия взяла под контроль, больше не будут принадлежать никому, кроме нее, констатировал журналист.

«Так что чем раньше Зеленский согласится на условия России, тем больше будет Украина, чем позднее — тем меньше», — написал Боуз.

Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украина не готова идти на территориальные уступки России. Например, в начале сентября он подчеркивал, что Киев не может отдавать свои территории, так как Донбасс – это «мощная линия обороны». Украина, по словам Зеленского, не будем давать «подобных подарков».

