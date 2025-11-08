Силовики задержали снайперов, упомянутых Вучичем

Сербские силовики задержали несколько человек, которые связаны с делом о «приезжих снайперах». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД Сербии.

В ведомстве пояснили, что в рамках совместных действий полиции и Агентства безопасности и информации в Белграде, Зворнике, Баня-Луке задержаны несколько лиц, которые связаны с делом, известным как «приезжие снайперы».

В пресс-службе уточнили, что компетентные органы продолжают интенсивную работу над выяснением обстоятельств по делу.

Годовщина трагедии в Нови-Саде привела к массовым протестам в Сербии

Журналисты заметили, что в рамках операции в Зворнике с ложными документами был задержан связанный с черногорскими мафиозными кланами Дарко Дулович, который в 2018 году проходил по делу о мафиозной ликвидации в Белграде с помощью взрывчатки.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в Белград с соответствующими целями прибыли два снайпера.

Глава государства пояснил, что правительство знает, откуда приехали боевики, кто им платит, какие цели поставлены. Он выразил уверенность, что правоохранителям удастся решить этот вопрос.