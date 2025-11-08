На Украине сообщили о подготовке команды Зеленского к выборам

Команда президента Украины Владимира Зеленского начала готовиться к выборам в стране. Об этом в эфире YouTube-канала «Суперпозиция» заявил украинский общественный деятель Николай Томенко.

По его словам, уже проводятся совещания на местном уровне.

«Мне известно о неформальных совещаниях, где люди начинают активно готовиться к выборам. Мы видим перечень инициатив [Зеленского], согласно которым складывается впечатление, что «сигнал дали», — сказал он.

В конце октября американская газета Politico сообщила, что Зеленский готовится к «возможным выборам» в 2026 году на случай прекращения огня в вооруженном конфликте.

Медведчук: выборы на Украине изменят ситуацию, нужна полная капитуляция

21 октября Верховная рада Украины одобрила проекты законов о продлении военного положения и мобилизации в стране с 5 ноября на 90 дней, то есть до 3 февраля следующего года.

Режимы военного положения и мобилизации продлеваются на Украине уже в 17-й раз. В связи с военным положением в стране не проводятся президентские, парламентские и местные выборы.