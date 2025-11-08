Хегсет сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами

Текущая ситуация в мире сравнима с «моментом 1939 года», рассказал в ходе выступления в военно-морском колледже Форт-Макнейр в Вашингтоне министр обороны США Пит Хегсет. Об этом пишет РБК.

Ранее о близости Третьей Мировой войны заявили глава США Дональд Трамп, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и ряд других западных политиков.

«Это момент 1939 года — или, надеюсь, момент 1981 года. Момент нарастающей опасности. Враги собираются, угрозы растут. Вы чувствуете это. Я чувствую это», — отметил Хегсет.

Министр заметил, что если США желают избежать войны, «а это именно то, чего мы хотим», следует «начать готовиться прямо сейчас».

Напомним, что в 1939 году началась Вторая Мировая война. В 1981 году мир стоял на грани Третьей Мировой войны на фоне ухудшения отношений между СССР и США, эскалации на Ближнем Востоке, войны в Афганистане.