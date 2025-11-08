В Европе наметился раскол из-за конфискации российских активов

Представители Бельгии на вчерашней встрече с чиновниками ЕС отказались от конфискации российских суверенных активов, замороженных в депозитарии Euroclear. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бельгийское агентство Belga.

Сообщается, что накануне чиновники Еврокомиссии встретились с командой премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, чтобы обсудить предложение, согласно которому около 140 миллиардов евро замороженных российских активов будут «направлены на получение кредита на восстановление Украины».

«Обсуждение было конструктивным, но не смогло развеять правовые и финансовые опасения, высказанные Бельгией», — пишет Belga.

Де Вевер по-прежнему считает, что его правительство не получило достаточных гарантий для защиты Бельгии от потенциальных финансовых и юридических рисков. Премьер требует совместной ответственности государств-членов ЕС, если Москва потребует компенсации.

Европейская комиссия активизировала усилия по конфискации средств РФ из-за грозящего Киеву финансового краха. При широкой поддержке со стороны нескольких стран ЕС, включая Германию и Францию, усиливается давление на Бельгию, чтобы она поддержала этот план на декабрьском саммите.

В ЕК утверждают, что бельгийцы якобы преувеличивают риски, и что « данное предложение не представляет собой конфискацию».

В Москве не раз называли возможную конфискацию суверенных средств «воровством».