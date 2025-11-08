Во Франции констатировали победу Си Цзиньпина над Трампом

«Молчаливый победил хвастуна». Так обозреватель французского издания Le Monde подвел итоги недавней встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа.

Колумнист Le Monde Ален Фрашон считает, что Си Цзиньпин одержал победу над Дональдом Трампом во время их встречи 30 октября в Южной Корее.

«Молчаливый победил хвастуна, сторонник свободной торговли — протекциониста», — написал Фрашон.

Он отметил, что лидеры впервые встретились, спустя 6 лет. Предыдущее личное общение прошло в 2019 году.

Молчание Си: раскрыто, что произошло на встрече с Трампом

Ранее наблюдатели отметили, что Си Цзиньпин «жестко очертил рамки могущества Трампа» во время их беседы в южнокорейском городе Пусан.