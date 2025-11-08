ЕК не смогла убедить Бельгию согласиться на использование замороженных активов РФ

Еврокомиссия не смогла убедить Бельгию согласиться на использование замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом в субботу, 8 ноября, пишет агентство Belga.

— (Премьер-министр Барт — прим. «ВМ») де Вевер выступил против предложения президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о мобилизации активов российского центробанка, хранящихся в Euroclear в Брюсселе, — говорится в публикации.

В начале месяца европейские СМИ сообщили, что Италия, Франция и Бельгия не поддержали идею Евросоюза, в рамках которой замороженные активы РФ предлагается передать Украине. По данным журналистов, международный суд может признать претензии России законными и наложит на Италию и Францию определенные финансовые обязательства. Бельгия выступает против европейской инициативы по этой же причине.

Кроме того, в октябре президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не участвует в обсуждении использования европейскими странами замороженных активов РФ для оплаты военной помощи Украине. Аналогичную позицию обозначил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, подчеркнув, что Братислава проводит эффективную политику, «ориентированную на четыре стороны света».