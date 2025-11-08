Пристрастие Владимира Зеленского к железной советской мясорубке в детстве можно объяснить его подавленной агрессией, рассказал журналистам «Аргументов и фактов» психолог Сергей Ланг.

По данным газеты, ранее мать украинского лидера призналась, что ее сын в детстве очень любил играть с мясорубкой.

Психолог заметил, что любимая игрушка, безусловно, многое говорит о психике человека.

К примеру, интерес к работе с конструктором говорит об усидчивости ребенка, стратегическом мышлении, терпении. Игры с машинками свидетельствуют о скорости, желании малыша быть первым.

«Относительно мясорубки. Это говорит о том, что человек имеет подавленную агрессию к окружающему миру. Ребенок мог перекручивать свои проблемы, представлять, что он проецирует туда свои страхи», — пояснил Ланг.

Эксперт констатировал, что мясорубка — не нормальная игрушка, пристрастие к ней говорит о серьезных отклонениях.

Комментаторы заметили, что Зеленский и сейчас играет в мясорубку — осознанно отказывается от завершения конфликта, посылает людей на верную гибель.